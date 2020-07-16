«Бруклин» потерял восьмого игрока на рестарт сезона НБА
Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Бизли, покинувший кампус НБА из-за положительного теста на коронавирус, не примет участия в рестарте сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
«Нетс» подписали 31-летнего Бизли для участия в рестарте сезона из-за масштабных кадровых проблем. Не известно, сможет ли игрок вернуться в расположение клуба после заражения.
Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, Деандре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или по семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб подписал Джастина Андерсона, Джамала Кроуфорда, Лэнса Томаса и Бизли.
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