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Новичок «Зенита»: моя жена уже практически расписала все маршруты по Санкт-Петербургу

Новичок «Зенита»: моя жена уже практически расписала все маршруты по Санкт-Петербургу
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец «Зенита» Билли Бэрон поделился ожиданиями от выступлений за команду из Санкт-Петербурга и признался, что его супруга также ждёт переезда в город на Неве.

«За несколько сезонов команда и организация сделали большой шаг вперёд. На данный момент ростер выглядит более чем убедительным, мне кажется, что нам вполне по силам бороться за выход в плей-офф Евролиги. Перед подписанием контракта я немного говорил с главным тренером Хавьером Паскуалем, мне очень понравилось его видение развития команды. Я переговорил и с баскетболистами, которые играли под его началом: Ником Калатесом, Джеймсом Гистом, Стратосом Перпероглу. Все отзываются только в самом положительном тоне.

Моя жена уже практически расписала все маршруты по Санкт-Петербургу, она готовится погрузиться в атмосферу этого великого города. Она родом далеко не из самого тёплого города в США, поэтому погода в России её ни капли не страшит. Для меня же погода не играет никакой роли. Не могу дождаться момента, когда приедем в расположение команды», — приводит слова Бэрона «Известия».

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