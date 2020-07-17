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Украинского баскетболиста Леня допустили в лагерь НБА в Орландо

Украинского баскетболиста Леня допустили в лагерь НБА в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА, сообщает NBC Sports.

В конце июня стало известно, что Лень заразился коронавирусом. Украинский центровой лечился от болезни длительное время и прилетел в Орландо только 16 июля. Другие заражённые игроки «Кингз» Бадди Хилд и Джабари Паркер справились с вирусом раньше и уже находятся в расположении «Кингз» в «Диснейуорлде», где пройдёт рестарт сезона НБА.

Лэнь ушёл на карантин в отельном номере в Орландо и будет находиться там, пока не сдаст два отрицательных анализа на коронавирус. Напомним, что недавно о заражении объявил форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, который пока не может помочь команде в Орландо.

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