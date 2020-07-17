Джеймс Харден вызвал неоднозначную реакцию, надев маску Карателя
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден 16 июля был замечен в Орландо в маске с символикой героя комиксов Карателя. Общественность в США бурно отреагировала на этот факт.
Дело в том, что на маске присутствует синяя полоса, что считается символом полиции. Она также ассоциируется с движением Blue Lives Matter, которое было основано в ответ на Black Lives Matter, и выступает за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти.
Фото доступно на странице «Хьюстон Рокетс» в «Твиттере».
Хардена, который поддерживает BLM, раскритиковали за то, что он совершенно не понимает смысл символов. Многие просто начали оскорблять баскетболиста, обвиняя в предательстве.
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