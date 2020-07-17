Экс-игрок ЦСКА Мехия завершил карьеру

Экс-игрок московского ЦСКА Сэмми Мехия принял решение завершить карьеру профессионального баскетболиста.



«После долгих раздумий я принял решение официально поставить точку в своей баскетбольной карьере. Пусть дверь и закрывается, но я беру с собой очень многое. Все победы и поражения. Спасибо баскетболу, который помог осуществить мечту мальчишки», — написал защитник на своей странице в «Твиттере».



Последние годы своей карьеры Мехия провёл в турецком клубе «Тофаш». Доминиканский баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, провёл сезон в ЦСКА, с которым в 2012 году стал чемпионом России.



Мехия подписал двухлетний контракт с ЦСКА в июне 2011 года, однако затем договорился с клубом о его расторжении досрочно.