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Экс-игрок ЦСКА Мехия завершил карьеру

Экс-игрок ЦСКА Мехия завершил карьеру
Баскетбол / Евролига 0

Экс-игрок московского ЦСКА Сэмми Мехия принял решение завершить карьеру профессионального баскетболиста.

«После долгих раздумий я принял решение официально поставить точку в своей баскетбольной карьере. Пусть дверь и закрывается, но я беру с собой очень многое. Все победы и поражения. Спасибо баскетболу, который помог осуществить мечту мальчишки», — написал защитник на своей странице в «Твиттере».

Последние годы своей карьеры Мехия провёл в турецком клубе «Тофаш». Доминиканский баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, провёл сезон в ЦСКА, с которым в 2012 году стал чемпионом России.

Мехия подписал двухлетний контракт с ЦСКА в июне 2011 года, однако затем договорился с клубом о его расторжении досрочно.

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