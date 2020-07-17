Леброн Джеймс построил специальный лагерь для размещения малообеспеченных детей

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим благотворительным фондом построил лагерь на 330 мест для малообеспеченных детей в городе Акрон (Огайо, США).



«Изначально наша работа была направлена на то, чтобы помочь этим детям получить образование. Но мы обнаружили, что невозможно помочь им учиться, если они борются за выживание – если они голодны, если они замерзают зимой, если они живут в страхе за свою безопасность», — цитирует Леброна Clutch Points.

Видео доступно на странице LeBron James Family Foundation в «Твиттере».

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 в марте из-за пандемии коронавируса. Леброн постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.