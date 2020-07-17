Единственный российский игрок в истории «Реала» может вернуться на родину тренировать

Михаил Михайлов, бывший баскетболист «Урал-Грейта», единственный россиянин, выступавший в составе мадридского «Реала», признался, что в скором времени намерен вернуться в Россию и посвятить себя тренерской работе.
«Для меня работа в России — это всегда огромная честь. Безусловно, играя в мадридском клубе, я приобрёл колоссальный опыт. Испанская школа — одна из лучших, сюда везут игроков со всей Европы. Но у меня вся основа была заложена в России, где я когда-то начинал. Пришло время передавать опыт, и я хочу это делать в своей стране. Поэтому я возвращаюсь на Урал и буду рад, если меня снова пригласят в качестве тренера одного из наших клубов», — приводит слова Михайлова «Пермь Онлайн».
В бытность игроком Михайлов в составе сборной России выигрывал награды чемпионатов мира и Европы. Кроме того, он завоёвывал звание чемпиона Испании и России.
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