«Люблю». Тимма страстно поцеловал Седокову на курорте в Майами

Популярная певица Анна Седокова выложила в «сториз» «Инстаграма» видео страстного поцелуя со своим возлюбленным форвардом «Химок» Янисом Тиммой. Фото было сделано в американском городе Майами, штат Флорида.



«Люблю», — подписала ​​​​​​​видео Седокова.

​​​​​​​Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».