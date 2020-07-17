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Тараканов объяснил, почему Воронов не остался в «Зените»

Тараканов объяснил, почему Воронов не остался в «Зените»
Баскетбол / Евролига 0

Олимпийский чемпион, а ныне агент Сергей Тараканов прокомментировал переход Евгения Воронова из «Зенита» в «Химки», отметив, что команда из Санкт-Петербурга понесла ощутимую потерю.

«Переговоры с «Химками» завершились успешно, Евгений доволен таким развитием событий и готов к новому вызову.

Контракт подписан по схеме 1+1. Считаю, что подмосковный клуб сделал отличное приобретение. Уверен, что, несмотря на возраст, Евгений принесёт много пользы жёлто-синим. Своей рабочей этикой, трудолюбием, отношением к делу. Сейчас он много занимается с личным тренером и к первым сборам будет в отличной форме.

Добавлю, что это потеря для «Зенита». В переговорах они не проявили активности, и это странно», — приводит слова Тараканова «Известия».

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