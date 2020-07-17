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«Валенсия» усилилась ключевым игроком «Фенербахче» последних лет

«Валенсия» усилилась ключевым игроком «Фенербахче» последних лет
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Фенербахче» Никола Калинич согласовал контракт с «Валенсией», информирует Eurohoops.

Калинич выступал за «Фенербахче» последние пять сезонов. В 2017 году сербский форвард помог турецкому клубу впервые в истории выиграть титул чемпиона Евролиги. В межсезонье-2020 «Фенербахче» из-за финансовых проблем сократил бюджет примерно в два раза, что не позволило подписать новый контракт с Калиничем.

Калинич стал четвёртым новичком «Валенсии» после атакующего защитника «Реала» Клемена Препелича, тяжёлого форварда «Фенербахче» Деррика Уильямса и разыгрывающего «Альбы» Мартина Херманнссона. Ранее сообщалось о желании «Валенсии» подписать ещё одного игрока «Фенербахче» — Нандо де Коло, но в итоге француз принял решение остаться в турецком клубе.

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