Центровой сборной России продолжит карьеру в «Парме»

«Парма» договорилась о подписании контракта с центровым Владимиром Ивлевым, сообщает официальный сайт пермского клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2020/2021.

Минувший сезон Ивлев провёл в составе «Локомотива-Кубань», но 7 июля руководство краснодарского клуба объявило о расставании с игроком. Владимир выступал в составе «Локомотива-Кубань» с 2016 года и провёл в команде 145 матчей. В матчах Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 Ивлев набирал 1,7 очка и собирал 2,9 подбора.



Ивлев на профессиональном уровне выступал также в составе московского «Динамо», «Рязани» и «Нижнего Новгорода».

Ранее стало известно, что «Парма» планирует в следующем сезоне выступать не только в Единой лиге ВТБ, но и в Кубке Европы ФИБА.