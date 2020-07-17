Центровой сборной России продолжит карьеру в «Парме»
«Парма» договорилась о подписании контракта с центровым Владимиром Ивлевым, сообщает официальный сайт пермского клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2020/2021.
Минувший сезон Ивлев провёл в составе «Локомотива-Кубань», но 7 июля руководство краснодарского клуба объявило о расставании с игроком. Владимир выступал в составе «Локомотива-Кубань» с 2016 года и провёл в команде 145 матчей. В матчах Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 Ивлев набирал 1,7 очка и собирал 2,9 подбора.
Ивлев на профессиональном уровне выступал также в составе московского «Динамо», «Рязани» и «Нижнего Новгорода».
Ранее стало известно, что «Парма» планирует в следующем сезоне выступать не только в Единой лиге ВТБ, но и в Кубке Европы ФИБА.
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