Торнике Шенгелия рассказал, как на него повлияла критика в Грузии за переход в ЦСКА

Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, как на него влияет критика в Грузии после перехода в российский клуб.
«Я чувствую себя хорошо, эти вещи не влияют на меня так сильно, потому что есть моя семья и люди, которые знают, кто я. Если вы не знаете меня, у вас нет причин выступать с критикой в мой адрес», — приводит слова Шенгелии AS.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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