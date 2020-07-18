Гомельский высказал мнение, где продолжает карьеру Понкрашов и Фридзон

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о потенциальном продолжении карьеры Антона Понкрашова и Виталия Фридзона.



«Антон и Виталий — ровесники. Обоим предстоит принять решение о продолжении или завершении карьеры. В первом случае их агенты могут очень многим клубам ставить условия — по оплате и продолжительности контракта. Думаю, что такие клубы, как „Автодор“, „Нижний Новгород“ или „Енисей“ нуждаются в услугах таких опытных игроков», — написал Гомельский на своём сайте.



34-летний Понкрашов покинул санкт-петербургский «Зенит» в начале июля 2020 года. В Единой лиге ВТБ Антон отыграл 17 матчей, набирал 5,8 очка, делал 1,4 подбора, отдавал 2,3 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 22 матча, 2,5 очка, 1,4 подбора, 1 передача.



В начале июня «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с капитаном сборной России Виталием Фридзоном по завершении двухлетнего контракта. В составе «Локо» Фридзон провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч (8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи). Всего в составе краснодарского клуба Фридзон реализовал 83 трёхочковых броска и 82 двухочковых.