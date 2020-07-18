Президент Сербии станет баскетбольным тренером
Президент Сербии Александр Вучич решил получить образование баскетбольного тренера. По словам Вучича, это станет исполнением детской мечты.
«Ещё раз в жизни стал студентом, на этот раз — Высшей спортивной школы. Собираюсь стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Очень счастлив, что после долгих лет приступаю к исполнению детской мечты», — написал Вучич в своём «инстаграме».
В юности Вучич активно играл в баскетбол. Ярый болельщик «Црвены Звезды».
Противники главы государства предположили, что решение приобрести ещё одну профессию было вызвано массовыми протестами с требованием отставки главы Сербии, а сторонники президента напомнили, что спорт всегда являлся визитной карточкой Сербии.
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