ЦСКА заинтересован в услугах одного из ведущих игроков «Маккаби»
Руководство ЦСКА заинтересовано в приобретении защитника «Маккаби» из Тель-Авива Элайджи Брайанта, сообщает Sportando.
В минувшем сезоне Евролиги американец набирал 8,4 очка и совершал 2,0 передачи. При этом процент попадания защитника с игры составлял 49, с дальней дистанции — 42.
25-летний атакующий защитник выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2018 году он начал профессиональную карьеру, перебравшись в «Хапоэль» (Эйлат). Поиграв один сезон в этой команде, он перешёл в «Маккаби».
Напомним, ранее ЦСКА приобрёл центрового Николу Милутинова и тяжёлого форварда Торнике Шенгелию. Кроме того, «армейцы» продлили контракт с лидером коллектива Майком Джеймсом.
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