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ЦСКА заинтересован в услугах одного из ведущих игроков «Маккаби»

ЦСКА заинтересован в услугах одного из ведущих игроков «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

Руководство ЦСКА заинтересовано в приобретении защитника «Маккаби» из Тель-Авива Элайджи Брайанта, сообщает Sportando.

В минувшем сезоне Евролиги американец набирал 8,4 очка и совершал 2,0 передачи. При этом процент попадания защитника с игры составлял 49, с дальней дистанции — 42.

25-летний атакующий защитник выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2018 году он начал профессиональную карьеру, перебравшись в «Хапоэль» (Эйлат). Поиграв один сезон в этой команде, он перешёл в «Маккаби».

Напомним, ранее ЦСКА приобрёл центрового Николу Милутинова и тяжёлого форварда Торнике Шенгелию. Кроме того, «армейцы» продлили контракт с лидером коллектива Майком Джеймсом.

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