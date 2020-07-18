Андрей Воронцевич вошёл в число лучших свободных агентов Евролиги

Популярный портал Eurodevotion составил свою версию рейтинга лучших свободных агентов, задействованных в розыгрыше Евролиги минувшего сезона.

В список вошёл экс-форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, который в межсезонье расстался с командой из Москвы и ныне пребывает в поисках вариантов продолжения карьеры.

Кроме него, в список вошли такие баскетболисты, как Энтони Гилл, проведший минувший сезон в «Химках», и Густаво Айон, выступавший последний год в «Зените». В рейтинге нашлось место экс-центровому «Баварии» Грегу Монро, а также Эндрю Альбиси, Джеймсу Андерсону, Владимиру Штимацу, Маодо Ло, Тейлору Рочести, Брендону Полу, Уэсли Джонсону, Нику Паппасу, Тайризу Райсу, Джону да Бартоломео, Артурасу Милакнису и другим.