ЦСКА расстался с Сент-Росом

Руководство ЦСКА воспользовалось опцией клуба, прописанной в контракте Ховарда Сент-Роса и не стало продлевать сотрудничество с кубинским баскетболистом, сообщает официальный сайт московского клуба.

Сент-Рос присоединился к команде из Москвы в ходе минувшего чемпионата, перейдя в столичный клуб из греческого АЕКа. Соглашение было подписано до окончания сезона-2019/2020 с возможностью продления ещё на три года. В СМИ появлялась информация, что кубинец останется в ЦСКА.

В красно-синих цветах Сент-Рос дебютировал в Евролиге, где успел принять участие в 10 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 1,7 передачи и 0,7 перехвата. На его счету также два матча в Лиге ВТБ, где он собирал коллекцию из 6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата.