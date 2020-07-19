Ватутин объяснил уход Сент-Роса из ЦСКА нехваткой финансов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что послужило причиной расставания с кубинским форвардом Ховардом Сент-Росом. По словам функционера, у «армейского» клуба не хватало финансового ресурса для сохранения игрока, что привело к вынужденному «бизнес-решению».

«Это ещё одно вынужденное бизнес-решение. Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнёр по команде.

К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для манёвра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сент-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне. Искренне желаем Ховарду удачи", — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.