ЦСКА завершил комплектование состава на следующий сезон

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что уход форварда Ховарда Сент-Роса подвел итог комплектованию состава команды на сезон-2020/2021.
«Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию. С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов из ЦСКА про приходы и уходы, — враньё. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами. Будем привлекать к тренировкам и, возможно, матчам ребят из молодежной команды», — приводит слова Ватутина ТАСС.
Напомним, в межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.
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