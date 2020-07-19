Источник: УНИКС расстанется с Эриком Макколлумом

Инсайдер Эмилиано Карчия сообщил, что УНИКС расстанется с американским баскетболистом Эриком Макколлумом.



«Мне сообщили, что Эрик Макколлум вряд ли останется в УНИКСе после подписания контракта с разыгрывающим Айзеей Кэнаном. Источник добавил, что никогда не стоит говорить никогда, если речь идёт о российской команде», — написал в своём «твиттере» инсайдер Эмилиано Карчия.



Напомним, УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.