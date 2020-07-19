Новичок «Зенита» обратился по-русски к петербужцам

Новоиспечённый игрок баскетбольного «Зенита» Алекс Пойтресс записал обращение к болельщикам, сказав одну из фраз на русском языке.



«Как поживаете? Надеюсь, всё замечательно и хорошо у вас во время карантина. Я в своём родном городе Кларксвилл, Теннесси. Я очень рад присоединиться к команде Санкт-Петербурга и посетить этот город, познакомиться с новыми товарищами по команде для новых великих дел.



Пожалуйста, все берегите себя. До скорой встречи», — сказал Пойтресс.

Последнюю фразу Пойтресс сказал на русском языке, однако клубу пришлось помогать игроку с переводом.



Пойтресс стал игроком «Зенита» неделю назад. Соглашение рассчитано на один год.



Пойтресс выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2016 году и присоединился к «Орландо Мэджик» в Летней лиге. После этого он подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». В апреле следующего года перешёл в «Филадельфию Сиксерс», с которой подписал соглашение до конца сезона.



Сезон-2018/2019 Алекс провёл в системе «Атланты Хоукс», где отыграл 21 матч со средней статистикой 5 очков и 4 подбора.



В декабре 2019 года Пойтресс перешёл в «Галатасарай», в матчах которого набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.