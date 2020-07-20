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Скотти Пиппен назвал контендера, который способен приятно удивить во время рестарта НБА

Скотти Пиппен назвал контендера, который способен приятно удивить во время рестарта НБА
Баскетбол / НБА 0

6-кратный чемпион НБА Скотти Пиппен считает, что «Хьюстон Рокетс» может преподнести сюрприз в возобновлённом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что сейчас речь идёт о команде, которая может быстро втянуться в возобновлённый сезон и преподнести сюрприз. Должен сказать, мне нравится, что „Хьюстон“ способен принести проблемы оппонентам», — приводит слова Пиппена Fadeaway World.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

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