«Лейкерс» опубликовали мощное фото Леброна Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото лёгкого форварда Леброна Джеймса, которое доказывает, что игрок пребывает в прекрасной форме в 17-м сезоне карьеры в НБА. Многие пользователи восприняли это фото как предупреждение всем соперникам.



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.

Фото доступно на странице «Лос-Анжелес Лейкерс» в «Твиттере»