«Самый крепкий парень в лиге». Стивен Адамс показал накачанный бицепс

Пресс-служба клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» опубликовала фотографию новозеландского центрового Стивена Адамса, на которой игрок демонстрирует накачанную мускулатуру.

«Самый крепкий парень в лиге», – написано под фотографией.

Фото доступно на странице «Оклахомы-Сити Тандер» в «Твиттере».

Напомним, тренировочные лагеря команд НБА завершатся 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА с 30 сентября по 13 октября.