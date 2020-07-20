«Самый крепкий парень в лиге». Стивен Адамс показал накачанный бицепс
Пресс-служба клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» опубликовала фотографию новозеландского центрового Стивена Адамса, на которой игрок демонстрирует накачанную мускулатуру.
«Самый крепкий парень в лиге», – написано под фотографией.
Фото доступно на странице «Оклахомы-Сити Тандер» в «Твиттере».
Напомним, тренировочные лагеря команд НБА завершатся 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА с 30 сентября по 13 октября.
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