«Зенит» попрощался с Альбиси: спасибо за победные броски, это было незабываемо!
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» на официальном сайте сообщила, что клуб принял решение расстаться с французским разыгрывающим защитником Эндрю Альбиси. Игрок присоединился к команде в прошлое межсезонье. Срок его соглашения окончился, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
«Мы благодарим Эндрю за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере. Эндрю, спасибо за твои победные броски! Это было незабываемо!» — говорится в прощальном послании сине-бело-голубых
В Единой лиге ВТБ 30-летний Эндрю отыграл за «Зенит» 12 матчей, он набирал 6,2 очка, делал 1,3 подбора, отдавал 4,1 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 27 матчей, 6,6 очка, 1,6 подбора, 3,3 передачи в среднем за игру.
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