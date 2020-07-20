Гомельский назвал позиции игроков, по которым ЦСКА является лучшим в Европе
Известный баскетбольный комментатор поделился своим представлением о ротации в московском ЦСКА в сезоне-2020/2021. Отдельно он выделил позиции третьего и четвёртого номеров. По мнению Гомельского, у «армейцев» эти связки лучшие в Европе.
«Предстоящий сезон будет сложным. Число соперников, которые не уступают, а некоторые и превосходят ЦСКА по своим составам, увеличилось. Всё же я надеюсь, что клуб вновь выйдет в „Финал четырёх“ и поборется за победу.
Ещё раз приведу своё видение ротации ЦСКА в новом сезоне: 1. Джеймс и Хэкетт; 2. Хиллиард и Стрелниекс;
3. Курбанов и Клайберн; 4. Шенгелия и Фойгтман; 5. Милутинов и Боломбой. Думаю, что связки на 3-м и 4-м номерах являются лучшими в Евролиге», — написал Гомельский на своём сайте.
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