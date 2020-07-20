Стивен Адамс — о жизни в «пузыре» в Орландо: это вам не Сирия
Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Адамс прокомментировал многочисленные жалобы игроков НБА, которых не устраивает жизнь в «пузыре» в Орландо (США), где планируется доигрывать сезон. Но новозеландец настроен не так критически и напомнил, что штат Флорида — курортный регион.
«Давайте проясним, это вам не Сирия. Здесь не так сложно. Чёрт возьми, мы живём на курорте. Все собираются жаловаться, у всех свои предпочтения, но ничего серьёзного. Просто немного суховатая еда», — приводит слова Адамса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ройс Янг.
Напомним, все оставшиеся матчи НБА сезона-2019/2020 в Орландо пройдут без зрителей, у баскетболистов почти не будет возможности покидать так называемый «пузырь».
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