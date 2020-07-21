Расселл Уэстбрук показал антирасистские майки для рестарта сезона НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук на своей странице в «Твиттере» показал майки с лозунгами о социальной и расовой справедливости, которые бренд игрока Honor The Gift разрабатывает совместно с профсоюзом игроков НБА.

Фото доступно на странице Рассела Уэстбрука в «Твиттере»

Ранее профсоюз утвердил лозунги «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие. Уэстбрук и его компания предлагают 9 новых: «Системный расизм», «Полицейская реформа», «Нет справедливости», «Нет мира», «Разорвать цикл», «Странный фрукт» (отсылка к песне тёмнокожей певицы Билли Холидей), «Любыми средствами» («Во что бы то ни стало»), «Народная власть», «Я следующий?».



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.