Клубы НБА назвали составы на рестарт сезона в Орландо

Клубы НБА определились с заявками на рестарт сезона НБА-2019/2020, сообщает журналист Bleacher Report Ховард Бэк на своей странице в «Твиттере».
Дуэты звёздных игроков Леброн Джеймс, Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж, Кавай Леонард («Клипперс»), Джеймс Харден Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), ЛУка Дончич и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс») включены в заявки, как и действующий MVP лиги Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Первый номер драфта-2019 тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон тоже заявлен, хотя в данный момент пребывает за пределами кампуса в Орландо по семейным обстоятельствам.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
Полный список составов можно посмотреть на странице Ховарда Бэка в «Твиттере».
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