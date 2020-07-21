Ерёмин объяснил, почему не верит в серьёзную помощь Хоменко и Лопатина для ЦСКА

В распоряжении главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса осталось всего шесть россиян, двое из которых практически не имеют опыта выступления на взрослом уровне — Александр Хоменко и Андрей Лопатин. По мнению экс-наставника «армейцев» Станислава Ерёмина, их вряд ли можно рассматривать как игроков ротации.
«Это перспективные талантливые ребята, но я не верю, что они будут готовы серьёзно помогать клубу уже в этом сезоне. Им не хватает опыта выступления на хорошем уровне, когда они являются основными игроками. Когда ты из второго состава переходишь в основу, то первые несколько лет будешь играть только в мусорное время. Таких талантов, как Дончич, способных закрепиться в составе большого клуба в 16 лет, — единицы», — цитируют Ерёмина «Известия».
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