В ЦСКА назвали игроков второй команды, которых планируют привлекать в основу

Представитель московского ЦСКА рассказал, что форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков, скорее всего, будут вызываться из Суперлиги-1 для игр в основе. Но в основном ротация из дубля будет обусловлена возможными травмами в главной команде.
«В таком случае тренерский штаб будет отталкиваться от амплуа тех игроков, которые выбыли. Но наверняка шанс показать себя в первой команде в этом сезоне получат форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков», — рассказал источник в ЦСКА, его слова приводят «Известия».
Сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». Московский ЦСКА свой первый поединок проведёт на выезде 23 сентября. «Армейцы» сыграют с клубом «Астана».
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