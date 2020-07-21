В ЦСКА назвали игроков второй команды, которых планируют привлекать в основу

Представитель московского ЦСКА рассказал, что форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков, скорее всего, будут вызываться из Суперлиги-1 для игр в основе. Но в основном ротация из дубля будет обусловлена возможными травмами в главной команде.



«В таком случае тренерский штаб будет отталкиваться от амплуа тех игроков, которые выбыли. Но наверняка шанс показать себя в первой команде в этом сезоне получат форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков», — рассказал источник в ЦСКА, его слова приводят «Известия».

Сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». Московский ЦСКА свой первый поединок проведёт на выезде 23 сентября. «Армейцы» сыграют с клубом «Астана».