Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В ЦСКА назвали игроков второй команды, которых планируют привлекать в основу

В ЦСКА назвали игроков второй команды, которых планируют привлекать в основу
Баскетбол / Евролига 0

Представитель московского ЦСКА рассказал, что форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков, скорее всего, будут вызываться из Суперлиги-1 для игр в основе. Но в основном ротация из дубля будет обусловлена возможными травмами в главной команде.

«В таком случае тренерский штаб будет отталкиваться от амплуа тех игроков, которые выбыли. Но наверняка шанс показать себя в первой команде в этом сезоне получат форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков», — рассказал источник в ЦСКА, его слова приводят «Известия».

Сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». Московский ЦСКА свой первый поединок проведёт на выезде 23 сентября. «Армейцы» сыграют с клубом «Астана».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020