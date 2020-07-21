Мэджик Джонсон назвал бесспорного MVP НБА

Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен стать MVP сезона-2019/2020.



«Леброн Джеймс определённо заслужил стать MVP этого сезона. Он почти оформляет трипл-дабл с 25 очками, 10 передачами и 8 подборами в среднем за игру. Защитная игра Леброна была потрясающей. Нет лучшего лидера в спорте, чем Леброн», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА—2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.