«Реал» подписал 5-летний контракт с игроком, у которого будет постоянно изымать зарплату

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с лёгким форвардом «Валенсии» Альберто Абальде.
Абальде заплатил бывшему клубу выкуп в размере € 1,5 млн плюс ещё € 700 тыс. в виде налогов. Теперь Абальде должен вернуть «Реалу» € 2,2 млн. Сделка является уникальной из-за того, что «Реал» не захотел официально выкупать игрока у «Валенсии», поэтому пошёл на такую схему. Зарплата Абальде в «Реале» составит € 1,5 млн за сезон, что несколько выше его реальной рыночной ценности. Из этих денег форвард в равных долях будет постепенно выплачивать «Реалу» € 2,2 млн.
Абальде набирал в среднем 8,7 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании сезона-2020/2021. Он помог «Валенсии» дойти до полуфинала турнира, где команда уступила будущему обладателю титула «Басконии». В Евролиге средние показатели Абальде составили 7,8 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.
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