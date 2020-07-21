НБА внесла ясность в отношении сезонных наград и лотереи драфта
Руководство НБА установило новую дату проведения лотереи драфта 2020 года. Ожидается, что она пройдёт 20 августа, а не 25-го, как было запланировано, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Кроме того, в НБА определились с датами голосования по индивидуальным наградам сезона-2019/2020. Оно стартует сегодня, 21 июля, и продлится до 28 июля. При этом обладателей наград назовут во время матчей плей-офф. Таким образом, при проведении голосования будут учитываться только матчи, проведённые до приостановки регулярного чемпионата.
Напомним, сезон был приостановлен в середине марта, его рестарт запланирован на 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). Все матчи пройдут без зрителей.
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