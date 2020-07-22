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«Сакраменто» лишился ведущего игрока до конца сезона, «Клипперс» остались без Беверли

«Сакраменто» лишился ведущего игрока до конца сезона, «Клипперс» остались без Беверли
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли пропустит рестарт сезона НБА — 2019/2020, сообщил клуб в официальном пресс-релизе.

21-летний Бэгли получил травму во время воскресной тренировки. «Кингз» ожидают полное восстановление игрока к началу следующего сезона. В нынешнем сезоне Бэгли постоянно испытывал проблемы со здоровьем. «Большой» сыграл всего 13 матчей, набирая в среднем 14,2 очка и 7,5 подбора. Второй номер драфта-2018 также пропустил 20 матчей в сезоне-2018/2019, который стал для него дебютным в НБА.

Стартовый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли покинул кампус в Орландо по неотложным личным, сообщает в «Твиттере» журналистка ESPN Малика Эндрюс. Беверли собирается вернуться в расположение команды позже. По приезде в Орландо ему придётся провести как минимум четыре дня на карантине. Напомним, ранее расположение «Клипперс» в Орландо по личным причинам покинул «большой» Монтрез Харрелл.

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