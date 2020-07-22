Виктор Швед объяснил, почему прятал Алексея от больших команд вроде ЦСКА

Виктор Швед, отец баскетболиста подмосковных «Химок» Алексей Шведа, рассказал, почему в своё время старался скрывать от больших команд талантливого молодого игрока.



«Лёша был в 10-м классе, я его устроил к своим ребятам в студенческую команду сельхозакадемии. Там ребята были 1987 года рождения, а он почти 1989-го. И там с ребятами играл в мужской баскетбол, очень хороший уровень был. Я его прятал от этих больших команд вроде ЦСКА, потому что знал: человек будет сидеть. А тут он был лидером команды, несмотря на возраст. И это дало хороший результат. И только в 11 классе в ЦСКА передали, что есть в Белгороде. И «армейцы» приехали, пригласили его потренироваться», — приводит слова Виктора Шведа «Матч ТВ».