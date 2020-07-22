Гомельский отреагировал на решение «Локомотива-Кубань» расстаться с Дмитрием Кулагиным

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что краснодарский «Локомотив-Кубань» напрасно не стал продлевать сотрудничество с защитником сборной России Дмитрием Кулагиным. Официально об этом ещё не объявлено, но, по словам агента игрока, подтверждение последует в ближайшие дни.



«С моей точки зрения, это серьёзная потеря для «Локо». Умение договариваться с игроками заключается не только в увеличении зарплаты. Среди игроков с российским паспортом на этой позиции сильнее только Швед», — написал Гомельский на своём сайте.



Дмитрий Кулагин стал игроком «железнодорожников» в ходе сезона-2017/2018 и помог краснодарцам выиграть Кубок России, а также дойти до финала Еврокубка-2017/2018. В мае 2018-го в клубе решили заключить с россиянином контракт на два года с опцией пролонгации ещё на два сезона.