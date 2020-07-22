«Баскония» и «Альба» объявили о новых подписаниях

Испанская «Баскония» на официальном сайте объявила о продлении контракта с разыгрывающим защитником Пиеррией Хенри. Ранее сообщалось, что клуб намеревался расторгнуть соглашение с игроком из-за урезанного бюджета и даже подписал на эту позицию Хадина Каррингтона.



Бывший игрок УНИКСа Хенри в прошлом году заключил с «Басконией» контракт по схеме «1+1». В Евролиге в сезоне-2019/2020 27-летний разыгрывающий набирал в среднем 7,9 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи за матч.



«Альба» на своём сайте также сообщила о подписании контракта с защитником Маодо Ло. Соглашение рассчитано на один год.

Ло последние два сезона провёл в немецкой «Баварии». В Евролиге в сезоне-2019/2020 он набирал 9,0 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 3,3 передачи в среднем за игру.