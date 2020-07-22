Корвер: буду всячески поддерживать своих чёрных братьев. Это роль белого человека в НБА

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Кайл Корвер собирается сделать всё, что в его силах, чтобы содействовать движению Black Lives Matter в поддержку прав чернокожих.



«Я очень хорошо знаю, что мы не боремся за равенство белых. Не пытаюсь сосредоточиться на себе, не пытаюсь выглядеть хорошим. Я стараюсь поддерживать своих чернокожих товарищей по команд, своих братьев любым возможным способом. Если смогу их поддержать, проявить солидарность с ними, то я это сделаю. Это роль белого человека в этой лиге. Это то, к чему я отношусь серьёзно», — приводятся слова Корвера в официальном "твиттере" «Милуоки Бакс».



Напомним, ранее НБА разрешила игрокам заменять фамилии на майках лозунгами о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в Орландо.