Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Корвер: буду всячески поддерживать своих чёрных братьев. Это роль белого человека в НБА

Корвер: буду всячески поддерживать своих чёрных братьев. Это роль белого человека в НБА
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Кайл Корвер собирается сделать всё, что в его силах, чтобы содействовать движению Black Lives Matter в поддержку прав чернокожих.

«Я очень хорошо знаю, что мы не боремся за равенство белых. Не пытаюсь сосредоточиться на себе, не пытаюсь выглядеть хорошим. Я стараюсь поддерживать своих чернокожих товарищей по команд, своих братьев любым возможным способом. Если смогу их поддержать, проявить солидарность с ними, то я это сделаю. Это роль белого человека в этой лиге. Это то, к чему я отношусь серьёзно», — приводятся слова Корвера в официальном "твиттере" «Милуоки Бакс».

Напомним, ранее НБА разрешила игрокам заменять фамилии на майках лозунгами о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в Орландо.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020