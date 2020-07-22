Астахов: «Химки», скорее всего, расстанутся с Гиллом

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что тяжёлый форвард Энтони Гилл, скорее всего, покинет команду, поскольку главный тренер Римас Куртинайтис не находит для игрока важной роли.
«Как и кого использовать — это прерогатива тренера. Если говорить о Гилле, то, скорее всего, мы расстанемся. У него закончился контракт, и Куртинайтис не совсем видит его в своих схемах», — приводят слова Астахова «Известия».
Гилл выступает в составе команды из Московской области с 2017 года. До остановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи. До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
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