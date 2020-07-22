Астахов ответил на вопрос о перспективе перехода Воронцевича в «Химки»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что позиция тяжёлого форварда в команде укомплектована, поэтому покинувший ЦСКА Андрей Воронцевич не входит в сферу интересов клуба.
«Не задумывались ли над приобретением Воронцевича? Если на позицию Евгения Воронова нужен был универсал, который может держать соперников, то на позиции Андрея Воронцевича у нас есть и Сергей Моня, и Йонас Жеребко, и Янис Тимма может там играть. Так что эта позиция полностью закрыта», — приводит слова Астахова News.ru.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.
- 22 июля 2020
-
21:24
-
20:55
-
19:45
-
19:13
-
19:06
-
18:56
-
18:01
-
17:11
-
16:43
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:05
-
15:19
-
15:13
-
13:23
-
10:58
-
10:40
-
10:22
-
09:47
-
09:18
-
08:55
-
08:11
-
08:02
-
07:45
-
00:39
-
00:15
- 21 июля 2020
-
23:22
-
22:53
-
21:45
-
21:34
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
19:29