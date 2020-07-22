Астахов ответил на вопрос о перспективе перехода Воронцевича в «Химки»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что позиция тяжёлого форварда в команде укомплектована, поэтому покинувший ЦСКА Андрей Воронцевич не входит в сферу интересов клуба.



«Не задумывались ли над приобретением Воронцевича? Если на позицию Евгения Воронова нужен был универсал, который может держать соперников, то на позиции Андрея Воронцевича у нас есть и Сергей Моня, и Йонас Жеребко, и Янис Тимма может там играть. Так что эта позиция полностью закрыта», — приводит слова Астахова News.ru.



Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.