Астахов объяснил, почему «Химки» не рассматривали подписание Фридзона

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал, почему клуб отказался от идеи возвращения в команду атакующего защитника Виталия Фридзона, который летом покинул «Локомотив-Кубань» и перешёл в «Зенит».



«Виталия Фридзона не рассматривали. Нам нужен был игрок, который прошлый сезон провел в Евролиге, на высоком уровне. В этом смысле Евгений Воронов смотрелся предпочтительнее», — приводят слова Астахова «Известия».



Напомним, Фридзон ранее выступал за «Химки» в 2004-2013 годах. В начале июня «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с капитаном сборной России Виталием Фридзоном по завершении двухлетнего контракта. В составе «Локо» Фридзон провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи. В Единой лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч (8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи). В составе краснодарского клуба Фридзон реализовал 83 трёхочковых броска и 82 двухочковых.



В Единой лиге ВТБ Фридзон провёл 264 матча и набрал 2516 очков. Среди действующих игроков рубеж в 2500 баллов помимо Виталия покорился только Алексею Шведу. Фридзон — лучший по перехватам в истории лиги: в 264 матчах 264 перехвата. У Никиты Курбанова — 219 перехватов.