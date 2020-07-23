«Нью-Орлеан» внёс ясность в отношении Зайона Уильямсона

«Нью-Орлеан Пеликанс» внёс ясность в отношении новичка тяжёлого форварда Зайона Уильямсона, который покинул расположение команды в Орландо по семейным обстоятельствам, сообщает ESPN.



«Пеликанс» объявили, что Уильямсон ежедневно проходит тестирование на коронавирус за пределами кампуса. Пока нет точной даты прибытия Зайона в Орландо, но игрок решительно настроен вернуться в команду.



Ежедневное тестирование на коронавирус является важным моментом в сложившейся ситуации. Если отсутствие Уильямсона продлится не более семи дней, он должен уйти на карантин на четыре дня после возвращения в кампус. Если Зайон будет отсутствовать больше недели, то всё равно уйдёт на карантин на четыре дня при условии прохождения отрицательных тестов на коронавирус за пределами кампуса. Если бы Уильямсон не проходил ежедневные тесты на вирус, ему пришлось бы уйти на карантин длительностью не менее 10 дней.



Зайон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. Из-за этого успел сыграть всего в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 23,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,2 передачи. ​​​​​​​