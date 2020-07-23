Седокова согласилась выйти замуж за Тимму

Известная певица Анна Седокова написала на своей странице в «Инстаграме», что согласна выйти замуж за своего возлюбленного – баскетболиста подмосковных «Химок» Яниса Тимму.
«Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав, что значит настоящая любовь.
Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый̆ день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее.
Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнёром, лучшей мамой̆ нашим детям. Я благодарю бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.
Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей̆ вселенной», — написала Седокова, отметив в сообщении Тимму.
Фото: instagram.com/annasedokova
Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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