«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Кулагина

«Локомотив-Кубань» и защитник Дмитрий Кулагин приняли решение прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Дмитрий стал игроком «железнодорожников» в ходе сезона-2017/2018 и помог краснодарцам выиграть Кубок России, а также дойти до финала Еврокубка-2017/2018. В мае 2018-го в клубе решили заключить с россиянином контракт на два года с опцией пролонгации ещё на два сезона.
Кулагин входит в топ-10 игроков в истории «Локо» по набранным очкам (1097) и в топ-5 по передачам (379).
«Благодарим Дмитрия за игру, желаем успешного продолжения карьеры и отсутствия травм», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива-Кубань».
По завершении сезона-2019/2020 второй год сотрудничества «Локо» и игрока подошёл к концу, поэтому стороны имели возможность выйти из соглашения.
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