Ветра рассказал про ролик со своим участием, который собрал 1,7 млн просмотров на YouTube

Лидер московского ЦСКА 1990-х, бывший главный тренер «Спартака-Приморье» Гундарс Ветра рассказал о знаменитом видео со своим участием, которое собрало на YouTube более 1,5 млн просмотров. На видео Ветра, тренируя «Спартак-Приморье», поймал мяч, по ошибке выброшенный в аут Троем Гилленвоте, мигом переправил его Алексею Голяхову, а тот забил трёхочковый.
«В тот момент я сделал то, чему учат все тренеры, — отдал в угол свободному игроку. Тот матч мы выиграли у УНИКСа благодаря броску Троя Гилленвоте с сиреной. На этом фоне момент с моим пасом забылся, но на следующий день им был полон весь YouTube. Интересно, что до той игры у нашего снайпера Лёши Голяхова не шёл бросок, но после шуточного попадания с моего паса его прорвало — начал свободно класть трюльники. Я как игрок отдал столько хороших передач и никогда не думал, что прославлюсь именно этим пасом — с тренерской позиции», — приводит слова Ветры «Матч ТВ».
- 23 июля 2020
-
17:54
-
16:49
-
16:43
-
15:38
-
15:38
-
12:50
-
12:38
-
12:10
-
11:13
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
06:55
-
06:33
-
06:22
-
00:44
-
00:29
-
00:06
- 22 июля 2020
-
23:50
-
22:42
-
21:54
-
21:51
-
21:24
-
20:55
-
19:45
-
19:13
-
19:06
-
18:56
-
18:01
-
17:11
-
16:43
-
16:36
-
16:30