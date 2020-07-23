Ветра рассказал про ролик со своим участием, который собрал 1,7 млн просмотров на YouTube

Лидер московского ЦСКА 1990-х, бывший главный тренер «Спартака-Приморье» Гундарс Ветра рассказал о знаменитом видео со своим участием, которое собрало на YouTube более 1,5 млн просмотров. На видео Ветра, тренируя «Спартак-Приморье», поймал мяч, по ошибке выброшенный в аут Троем Гилленвоте, мигом переправил его Алексею Голяхову, а тот забил трёхочковый.



«В тот момент я сделал то, чему учат все тренеры, — отдал в угол свободному игроку. Тот матч мы выиграли у УНИКСа благодаря броску Троя Гилленвоте с сиреной. На этом фоне момент с моим пасом забылся, но на следующий день им был полон весь YouTube. Интересно, что до той игры у нашего снайпера Лёши Голяхова не шёл бросок, но после шуточного попадания с моего паса его прорвало — начал свободно класть трюльники. Я как игрок отдал столько хороших передач и никогда не думал, что прославлюсь именно этим пасом — с тренерской позиции», — приводит слова Ветры «Матч ТВ».