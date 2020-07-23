Экс-игрок ЦСКА Ветра: после истории с отравлением было очень важно надрать «Олимпиакос»

Лидер московского ЦСКА 1990-х Гундарс Ветра поделился мнением о матче «Финала четырёх» Евролиги 1996 года с «Олимпиакосом», омрачённом тем, что перед третьим матчем неизвестные подмешали в воду игрокам ЦСКА сильный психотропный препарат — галоперидол. Некоторые баскетболисты получили дозу на грани смертельной, многие оказались в больницах.



«После истории с отравлением было очень важно надрать «Олимпиакос». Выходили против них с экстранастроем. И в групповом раунде дважды победили. Могли потом выиграть и «Финал четырёх», но в полуфинале попали на «Панатинаикос» с Домиником Уилкинсом. Вокруг них — дикий ажиотаж. А мы — молодые, голодные ребята. Не справились со стрессом. Конкретно я не показал свою лучшую игру. Зато через день отлично себя проявил в матче за третье место с «Реалом», и мы уверенно победили», — приводит слова Ветры «Матч ТВ».