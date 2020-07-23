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Слукас получил один из самых дорогих контрактов Европы в «Олимпиакосе»

Слукас получил один из самых дорогих контрактов Европы в «Олимпиакосе»
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник сборной Греции Костас Слукас покинул «Фенербахче» и подписал контракт с пирейским «Олимпиакосом», сообщает Eurohoops. Соглашение рассчитано на три года, за которые баскетболист заработает € 5,6 млн евро. Таким образом, Слукас станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Евролиге.

Напомним, в составе «Фенербахче» Костас выступал с 2015 года и был одним из лидеров команды из Стамбула. Интересно, что в команду из Турции он перешёл именно из «Олимпиакоса».

В минувшем сезоне Евролиги Слукас собирал коллекцию из 11,6 очка, собирал 2,8 подбора и совершал 6,1 передачи. Отметим, «Фенербахче» в нынешнее межсезонье потерял множество ведущих игроков, что связано с существенным сокращением бюджета.

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