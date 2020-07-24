«Сан-Антонио» разгромил «Милуоки», «Индиана» обыграла «Портленд» в контрольных матчах НБА

В НБА завершились два первых контрольных поединка дня. «Сан-Антонио Спёрс» встречался с лидером Восточной конференции «Милуоки Бакс». Командой из Техаса в этой встрече руководила ассистент Грега Поповича Бекки Хэммон и отлично справилась с возложенными на неё обязанностями. Техасцы победили со счётом 113:92.

Самым результативным в составе победителей стал Лонни Уокер, набравший 14 очков. У висконсинцев 22 очка на счету Янниса Адетокунбо.

В ещё одной встрече «Индиана Пэйсерс» сумела обыграть «Портленд Трэйл Блэйзерс». В составе команды из Индианаполиса лучшим стал Джастин Холидей, записавший в актив 16 очков, ещё 13 баллов на счету Аарона Холидея. У орегонцев 15 очков в активе Марио Хезоньи. Кармело Энтони набрал 8 баллов.