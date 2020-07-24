Новичок «Зенита» Кей Си Риверс поделился впечатлениями от России

33-летний американский защитник Кей Си Риверс, пополнивший состав Санкт-Петербургского БК «Зенит», рассказал о своих впечатлениях от России.

«После прекрасных сезонов в «Локомотиве-Кубань» и «Химках» я немного обрусел. Привык к погоде, местной еде и людям. Надо отдать должное, меня хорошо знали в городах, где я играл. Это тоже сильно располагает к вашей стране. К тому же я еду к тренеру, которого прекрасно знаю и с которым у меня была успешная совместная работа.



Я впервые приехал в Краснодар в 2011 году. Меня пугали, что мне будет очень холодно и я набрал кучу зимней одежды, но в итоге она так и не пригодилась. В Краснодаре великолепный климат, я много гулял, наслаждался его красотами. Когда играл в «Химках», то погода была не такой теплой, но прожить год в Москве было здорово. Это прекрасный город, с множеством достопримечательностей, великолепных ресторанов и потрясающими людьми. В целом в России я сталкивался только с открытыми и дружелюбными ребятами. Надеюсь, так будет и дальше.



Что я знаю о Санкт-Петербурге? Во-первых, что Санкт-Петербург долгое время был столицей России. Во-вторых, там потрясающая архитектура и есть музеи мирового уровня. Жду момента, когда перееду в этот город и в выходные смогу с ним поближе познакомиться», — приводят слова Риверса «Известия».



Предыдущий сезон защитник провёл в составе литовского «Жальгириса», в среднем набирая 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи.